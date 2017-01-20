Melmek öğrencilerinin TEOG başarısı Melikgazi Belediyesi Etüt Merkezinde 8´inci sınıfta okuyan 765 öğrenci Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavında (TEOG) büyük başarı gösterdiler.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan TEOG sınavında, Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren MEL-MEK etüt merkezlerinde 8'inci sınıf öğrencilerinin başarısı yüzde 98 olarak ölçüldü.



Azim ve şevkle çalıştılar ve başardılar

Deneyimli öğretmenler gözetiminde verilen eğitimin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Büyükkılıç, “Belediye olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı olarak eğitim faaliyetlerimizin sürdürüldüğü Melikgazi Belediyesi Etüt Merkezi öğrencilerimizin başarısı bizleri çok mutlu etti. TEOG sonuçlarına göre öğrencilerimizin iyi sonuç olması bizleri de mutlu etti. Bu başarıdan dolayı hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi kutluyorum. Belediye olarak imkânlarımız ölçüsünde her mahalleye etüt merkezleri açarak bu eğitim faaliyetlerimizi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kurum Haberi

