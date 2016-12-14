Mesajı önceleyen meale 4. Baskı Araştırmacı-yazar Mustafa Çevik’in hazırladığı “Kur’an-ı Kerim Meali” (Maksadı ve Yorumu) 4. baskısını yapıyor. Meal, talep eden herkese ücretsiz yollanıyor.

İlk ve ikinci baskılarının 1500’er adet olduğunu, üçüncü baskıyı 2 bin adete çıkardıklarını, ocak başında gerçekleştirecekleri dördüncü baskının ise 2500 olacağını belirten Çevik “Böylece toplam baskı adedimiz 7.500’e ulaşacak.” dedi.

Motto Yayınları arasında çıkan mealin ülke çapında büyük ilgi görüp heyecan uyandırdığını belirten Çevik “Bunun sebebi mesajı (anlamı) yani tevhid inancını öncelememiz… Tercüme değil mesaj endeksli bir meal olduğu, bu mesajın yeryüzünde Allah merkezli bir nizam kurmak olduğunu vurguladığı için mütevazı çalışmamız çok beğenildi. Birçok Kur’an halkasında, meal gruplarında ve ev oturmalarında okunmaya başlandı.” dedi.

Tamamen ücretsiz

Mustafa Çevik, meali hiçbir telif almadan kendi imkanları ile bastırdığının ve talep eden herkese ücretsiz yolladığının da altını çizerek “4. baskının dağıtımını da aynı şekilde ücretsiz gerçekleştireceğiz. İsteyen herkes benim kişisel telefon numaram olan 0 533 726 71 53’ü arayarak taleplerini iletebilir.” şeklinde konuştu.

Nüzul sırasına göre

Kayseri Pınarbaşı’lı olan Çevik, nüzul sırasına göre hazırladığı mealin önsözünde amacını şöyle anlatıyor;

“Vahyin amacı insanı Allah, Rab ve ilah bütünlüğünden oluşan tevhid inancına davet etmek ve böylece fıtratına en uygun olan hayat nizamını birey, aile ve toplumsal hayata hakim kılmaktır.

Nasıl ki her işin yapılmasının bir sebebinin olduğu mutlak bir gerçek ise Allah’ın insanı yaratması, peygamberler ve kitaplar göndermesinin sebebi de yeryüzünde tevhid inancına dayalı bir hayat nizamının inşasıdır.

Allah bu vazife ile görevlendirdiği insanı görevini yerine getirip getirmeyişi ile imtihan edeceğini ve sonunda buna göre hakkında hüküm vereceğini bildirmektedir.

Peygamberler de kendilerine verilen kitaplar ile bu nizamın hayata tatbikinin örnekliğini ortaya koymakla görevlendirilmiş önderlerdir.

Kur’an’ın anlamıyla buluşmalıyız

Hayatın inşası için indirilmiş olan vahiy, hayata tatbik edildiğinde insanları şirkin ve zulmün karanlığından kurtarıp aydınlığa çıkardı. Her insan Kur’an’ın anlamıyla buluşmalı, maksadını fehmetmelidir. Hz. Peygamber’in ümmete mirası olan Kur’an, okunup anlaşılması ve hayata rehber kılınması durumunda, insanların içinde bulundukları çağın buhranının yegane çaresidir.

Biz de bu inanç ve anlayışla mealimizdeki yorumları maksat üzerinden ifade etmenin gayretinde olduk. Vahyin ışığı ile insanları karanlıklardan aydınlığa davet eden Rabbimize hamdolsun. Rabbim bizlere de vahyin hayata uygulanışını örnek yaşayışları ile insanlığa miras bırakan peygamberlere layık olmayı nasip etsin.”

Mustafa Çevik kimdir?

1949 yılında Kayseri Pınarbaşı’da doğan Mustafa Çevik evli olup 3 çocuk babası ve iki torun sahibi.

İlk ve ortaokulu Pınarbaşı’da, lise tahsilini ise sırasıyla Pınarbaşı, Kayseri ve Biga’da tamamladı. Pazarören Öğretmen Okulu’nu dışarıdan bitirdikten sonra 1972-76 yılları arasında Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü’nde okudu. Dönemin şartları gereği 4. sınıfta iken okulu bırakmak zorunda kaldı. Şimdiki adı Gazi Eğitim Fakültesi olan Gazi Eğitim Enstitüsü’ne kayıt olup dışarıdan devam ederek mezun oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de öğretmenlik yapan yazar, daha sonra istifa edip madencilik ve ticaretle uğraştı.

Ortaokul yıllarından beri hayatını İslam’a göre yaşama gayreti içinde çeşitli araştırmalar yaptı. Ülkemizde ve dünyada İslam adına yaşananlar ile Kuran’ın tanımladığı ve peygamberlerin yaşadıkları din (nizam) arasındaki farklılıkları gördüğünden, Kuranın gönderiliş sebebine uygun anlaşılmasını kolaylaştıracağına inandığı Kur’an-ı Kerim Meali” (Maksadı ve Yorumu) çalışmasını uzun yıllar üzerinde çalışarak tamamladı.

(Kayseri Gündem)

