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"Mesleğimize, geleceğimize sahip çıkacağız"

Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Ulaş Apaydın, "Mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkacağız" dedi.

"Mesleğimize, geleceğimize sahip çıkacağız"
Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Ulaş Apaydın ve üyeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Burada konuşan Apaydın, öğretmenlik mesleğine sahip çıkacaklarını söyleyerek, "Kamusal bir hizmet olarak eğitimin hızla özelleştirildiği ve ticarileştiği bir dönemde öğretmenlik mesleği, siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından doğrudan hedef alınmakta, çalışma ilişkilerimiz rekabet, verimlilik ve müşteri memnuniyeti gibi piyasacı kavramlar üzerinden yeniden tanımlanmak istenmektedir. MEB tarafından gündeme getirilen performans sistemi ve sınav dayatması, uzun bir süredir eğitim alanında yaşanan piyasacı dönüşümün önemli ayaklarından birisidir" dedi. 
Apaydın, "MEB'in performans değerlendirme sisteminde öğretmenlerin yaptıkları işin niteliğinden çok yüksek performans üzerinden bireysel değerlendirmeye tabi tutulması, okullarda herkesin birbirinin  rakibi olduğu düşüncesinin gelişmesine ve iş barışının bozulmasına neden olacaktır. Bu uygulamanın okullarda görev yapan öğretmenlerin her açıdan siyasallaşmış okul yöneticileri başta olmak üzere, işverenle ilişkilerde mutlak ilişkilerini daha da geliştirmesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı. 
İHA
 
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