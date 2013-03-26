Student- Made- Advanced Real Technology - (S.M.A.R.T) isimli AB projesi kapsamında Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve İtalya'dan da meslek lisesi düzeyinde 23 öğretmen ve öğrenci eğitim faaliyetine katılım sağladı. Proje dahilinde ev sahibi Polonya'daki Wodsizlaw Meslek Lisesinde IOS yazılım eğitimi'nin yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleşti.
Meslek Lisesi Öğrencileri Polonya'da
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen ve AB tarafından desteklenen Leonardo da Vinci ortaklık projesi kapsamında Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinden 2 öğretmen ve 2 öğrenci Polonya'da eğitim aldı.
26 Mart 2013 Salı 17:29
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