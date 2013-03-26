Meslek Lisesi Öğrencileri Polonya'da

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen ve AB tarafından desteklenen Leonardo da Vinci ortaklık projesi kapsamında Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinden 2 öğretmen ve 2 öğrenci Polonya'da eğitim aldı.

26 Mart 2013 Salı 17:29