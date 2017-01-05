Meslek Lisesi okuyor! Bir kitap da senden olsun!  

Okul Müdür Yardımcısı Muharrem Daşan öncülüğünde yürütülen kampanyada öğrencilerin hem derslerine yardımcı olacak, hem de ruh dünyalarını zenginleştirecek kitaplarla her sınıfa bir kitaplık kurulması hedefleniyor.
Sizler de kitaplarınızı onlarla paylaşarak okuma seferberliklerine destek olabilirsiniz. Haydi bir kitap da senden olsun!
Kitap toplanma yeri: Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fevzi Çakmak Mah. Açelya Sok. No:8 Gemerek-SİVAS
Tel: Muharrem Daşan (Müdür Yrd.) 0 553 5387789
Haber: İlter Sağırsoy
Sizler de kitaplarınızı onlarla paylaşarak okuma seferberliklerine destek olabilirsiniz. Haydi bir kitap da senden olsun!
Kitap toplanma yeri: Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fevzi Çakmak Mah. Açelya Sok. No:8 Gemerek-SİVAS
Tel: Muharrem Daşan (Müdür Yrd.) 0 553 5387789
Haber: İlter Sağırsoy