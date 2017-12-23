Meysu atölye etkinlikleri başlıyor

13.00-16.00 saatleri arasında yapılacak olan etkinliklerde çocuklar, kar küresi yapım atölyesi, kardan adam magnet yapımı, yeni yıl takvimi yapımı ve kardan adam quiling çalışmasıyla el becerilerini geliştirme imkanı da bulacak.Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic. Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.