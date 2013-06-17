Mezun Oldular Hemen İş Teklifi Aldılar

Seyrani kampüsü M.Hidayet Tutum Kongre ve Kültür merkezinde yapılan törene, Kaymakam Enver ünlü, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hasan Yetim, Garnizon Komutanı Personel Yzb. Kamil Karameşe, Belediye Başkan Vekili Zir.Yük .Müh. Remzi Ruşen Ayan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Develioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Mutlu, Milli Eğitim Müdürü Bekir Karabulut, Ziraat Odası Başkanı ve İl Genel Meclis üyesi Mehmet Murat,İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Tuna,Fazlı Öztürk, Öğrenciler ve aileleri katıldı.Tören sonrası mezun olan 63 öğrenci kepleri havaya attıktan sonra Kayseri İli Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği tarafından öğrenciler ve ailelerine mezuniyet pilavı ikram edildi.

Seyrani ziraat fakültesi Dekanı Prof.Dr.Halil Kırnak törende yapmış olduğu konuşmada; “2005 yılında kurulup 2008-2009 eğitim öğretim yılında faaliyete gecen Seyrani Ziraat Fakültesinde, gecen sene birinci dönem toplam 22 mezun verildi. Bu yıl ikinci dönem mezunları olarak gecen seneki mezun sayımızın üzerine çıkıyoruz ve toplamda 63 mezun vermenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz” dedi.

Seyrani Ziraat fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Yunus Serin, tüm mezun olanları öncelikle bir aylık eğitim sonrası bölgenin tarım ve hayvancılık alanında gelişimine katkı sağlamak üzere proje dahilinde iş verebileceklerini teklif etti. Yunus Serin, “Gıda ve Tarım bakanlığı tarafından köylerde tarım danışmanlığına Bu güne kadar Kayseri’de çalışma yapılmamıştı. Bu gün Seyrani Ziraat Fakültemiz mezunları ile bu çalışmayı başlatmayı planlıyoruz. 63 öğrencimiz aracılığı ile 500 çiftçinin eğitimi yapılması sağlanacak. Kayseri’de çiftçilerimizin daha verimli olarak ürün almasına katkı sağlanacaktır” dedi. Mezuniyet Kütüğüne okul birincisi Gözde Kaan tarafından isim plaketi çakıldı.