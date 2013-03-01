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Mikro Beden Dili ve Sırları

Kişisel Gelişimci, Mikro Beden Dili Uzmanı ve Eğitimci-Yazar Tuğba Özdenal, Melikşah Üniversitesi öğrencilerine “Mikro Beden Dili ve İletişimin Sırları” konulu konferans verdi.

Mikro Beden Dili ve Sırları
Melikşah Üniversitesi Hukuk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta Tuğba Özdenal, günlük davranışların beden dilini göstermediğini en hızlı davranışın 3O saniye ile 45 saniye aralığında gerçekleştiğini vurgulayarak bir kişinin beden dilinin doğduğu anda başladığını belirtti.
Bireylerin kan dolaşımına göre davranışların da farklılık gösterdiğini söyleyen Özdenal, ''Avrupa’da insanlar daha hareketli iken doğu toplumlarında daha az hareketlilik göstermektedir'' dedi.
İyi bir gözlemci olmayanın beden dili uzmanı olamayacağını vurgulayan Özdenal, insanların özel alanlarının ihlal edildiği için maçlarda kavga çıktığını belirtti.
Hiperaktifliğin hastalık olarak kabul edildiği bir ülkede yaşadığımızı, aslında hiperaktifliğin bir hastalık değil, zekâ göstergesi olduğu mesajını da veren Özdenal, öğretmenlerin işlerine gelmediği için bu konuyu suiistimal ettiğini sözlerine ekledi.
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