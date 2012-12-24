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Millet Derneğinde YÖK Tartışıldı

Millet Derneği Kayseri Şubesi’nde düzenlenen konferansta üniversiteler ve YÖK’ün çalışmaları tartışıldı.

Millet Derneğinde YÖK Tartışıldı
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Yar. Doç. Eyüp Gerçekçioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansta, üniversitelerin yapısı ve görevi idari ve akademik araştırmaları tartışıldı.
Konferansta, YÖK’ün, üniversitelerin görevlerini yerine getirebilmelerini sağlayacak çalışmalarda ve planlamalarda yetersiz kaldığı, şekilcilikten öteye gidemediği ifade edildi.
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