Millet Derneğinde YÖK Tartışıldı

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Yar. Doç. Eyüp Gerçekçioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansta, üniversitelerin yapısı ve görevi idari ve akademik araştırmaları tartışıldı.

Konferansta, YÖK’ün, üniversitelerin görevlerini yerine getirebilmelerini sağlayacak çalışmalarda ve planlamalarda yetersiz kaldığı, şekilcilikten öteye gidemediği ifade edildi.