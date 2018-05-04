“Milli değerlere sahip çıkılmalı”

İlçe merkezinde bulunan 9 lisede 3 gün sürecek Kariyer Günleri Programının ilk gününde Başkan Esat Öztürk, Mustafa Koyuncu Fen Lisesi, Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi ve Necati Kurmel Kız Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilerle buluştu.

Programlarda öğrencilere slaytlar eşliğinde çok önemli bilgiler veren Başkan Esat Öztürk; “Tarihini bilmeyen milletler, yok olmaya mahkûmdur. Türk Milleti olarak bugüne kadar 16 devlet kurduk. Bu devletlerde 3 tanesi imparatorluktur. 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’ ya yurt edinmeye başlayan milletimiz, yaklaşık 1000 yıldır bu topraklarda hüküm sürmektedir. Türklerin Anadolu hâkimiyeti, batılı devletler tarafından hiç bir zaman kabul edilmedi. Bu topraklarda kalıcı olmak için güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir askeri yapıya sahip olunması gerekiyor” dedi.

Yıllardır Türkiye üzerinde oynanan oyunların sebeplerini öğrencilere anlatan Başkan Öztürk, “Konum olarak Afrika, Asya ve Avrupa Kıtalarına yakın olmamız, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir köprü olmamız, hem ticari hem de siyasi açıdan önemli olan Çanakkale ve İstanbul Boğazlarına sahip olmamız, dünyadaki en büyük petrol yataklarına yakın olmamız, geleceğin yakıtı olarak görülen beyaz altın dediğimiz bor minarelinin ülkemizde zengin yataklara sahip olması ve doğalgaz, elektrik, petrol gibi enerji kaynaklarının Avrupa’ya gitmesi için Türkiye’ye bağımlı olunması ülkemiz coğrafyasını çok önemli kılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı ülkemiz topraklarımıza göz diken düşman çoktur. Geleceğimizin teminatı olan sizlerin ülkemize sahip çıkması gerekiyor. Bunun için, ilk önce tarihimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalısınız. Yarınları emanet edeceğimiz sizlerin bir tavrı, bir tarzı, bir hedefi, bir çizgisi ve prensipleri olmalıdır. Batı toplumlarını örnek alarak davranışlarımız taklit, değerlerimiz emanet olmasın. Düşüncelerimiz satılık olmasın. Yakın zamanda 15 Temmuz’da beyinlerini kiraya vererek kendi halkına kurşun sıkan hainleri gördü bu ülke. Bizim üzerimizde planları olanlara fırsat vermemek adına Tek Devlet, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Bayrak için bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız, hep birlikte Türkiye olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Programda öğrencilere başarı sağlayacak bazı önerilerde de bulunan Öztürk; “ 3 unsur başarı getirir. Bunlar; Öğrencilerin hevesi, hocaların nefesi ve babanın kesesidir. Dünyayı hayal kurmaktan vazgeçmeyenler, cesareti olanlar, eyleme geçenler ve kararlılık gösterenler değiştirdi. Sizlerde başarılı olmak istiyorsanız bu özelliklerden asla vazgeçmeyin. Kariyer planları yaparken alışıla gelmiş meslekleri değil, gelecek vaadeden mesleklere yönelin. Devir artık alın teri devri değil akıl teri devridir” diye konuştu.

Program, Başkan Esat Öztürk öğrencilerle ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. İHA

