Milli Eğitim'den kalfa ve ustalara 'Telafi Eğitimi' uyarısı

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci açıklamasında, "4702 Sayılı Kanunun 19. maddesi ile 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35. maddesinde yapılan değişiklikle genel lise mezunları ile ilköğretim mezunu kalfa ve ustaların telafi eğitimine devam ederek başarılı olmaları halinde bitirdikleri alana ait meslek lisesi diploması almalarına olanak sağlanmıştır. Telafi eğitimine devam etmek isteyen adaylar tercih sırasına göre devam etmek istedikleri meslek alan/dalını gösteren bir dilekçe ile telafi eğitiminin yapılacağı okul müdürlüğüne 09-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında başvuracaklardır" diyerek şu bilgileri verdi:



"Her bir programın eğitimine başlanabilmesi için ilgili programlara kayıt yaptıran öğrenci sayısının en az 12 olması zorunludur. Yapılan başvuru 12’den az olması halinde, o alanlarda yapılacak telafi eğitimi, İl Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonu tarafından değerlendirme neticesinde birleştirilerek sınıf oluşturulacak duruma gelir ise uygun bir okulda Telafi Eğitimi uygulamasına imkân sağlanacaktır.

Telafi eğitimine kayıt yaptıracaklardan; diploma veya öğrenim belgesinin onaylı birer örneği, yeterli sayıda fotoğraf, pul ve zarf ile ikamet ve askerlik durum belgesi, kalfa ve ustalar için ayrıca alan/dalda çalışma süresini gösteren belgeler istenecektir."

