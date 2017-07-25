Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yanlışlıklar devam ediyor

Kalkan, "Milli Eğitim Bakanlığının hayati öneme sahip kadrolarına idareci seçmekle görevlendirilen komisyonlarda teamüllere aykırı davranılmıştır. İdarecilik için başvuru yapan bin dört yüze yakın eğitim çalışanının ilgi, bilgi, yöneticilik kabiliyeti ve iletişim becerileri gibi konularda tecrübeli olan Melikgazi ilçe Milli Eğitim Müdürü, Kocasinan ilçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer İlçelerin Milli Eğitim Müdürleri görevlendirilmemiştir. Komisyonda bir kaç ay önce geçici görevle görevlendirilen şube müdürleri görevlendirilmiştir. Dolayısı ile komisyon idareci adaylarını gerçekten değerlendirme yerine birilerinin listesine ve tanımadığı insanlara sipariş puanlar mı vermiştir" ifadesinde bulundu.

"Mülakat sınavına giren adaylardan alınan bilgiler ve yapılan gözlemler neticesinde mülakat komisyonu sınava giren adaylar arasından önceden belirledikleri adaylara soruların cevaplarını verdikleri ile ilgili ciddi duyumlar alınmaktadır" diyen Kalkan, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Adaylara dört soru sorulmuştur. Bu soruların cevapları bazı adaylara söylenmezken komisyonun bazı adaylara soruların cevaplarını hatırlatacak ve anlatacak yönlendirmeler yaptığı ihbarları ve duyumları alınmıştır.

Eğitim çalışanlarının en büyük sendikası olarak bu şaibeli durumun araştırılması ve gereken tedbirin alınmasını istiyoruz. Her eğitimci yöneticilik sınavına eşit şartlarda girmelidir ve soruların cevapları verilecekse mülakata ne gerek vardır. Açıklanan sonuçlar vicdanları yaralamıştır ve Milli Eğitim Bakanlığının ve Türkiye Cumhuriyetinin devlet ciddiyeti ile bağdaşmamıştır. Birilerinin fantastik hevesleri uğruna devleti evlatları arasında adaletsizlik yapıyor pozisyonuna düşürmeye kimsenin hakkı yoktur."