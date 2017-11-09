Milli Eğitim Müdürü Elmalı okul müdürleriyle bir araya geldi

Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, yapılacak çalışmalar hakkında okul müdürlerini bilgilendirdi. Öğrencilerin başarılarının daha üst seviyelere taşınabilmesi amacıyla okul aile birlikleri, mahalli idareler ve okul yönetimleri tam bir işbirliği içerisinde hareket edeceğini, her ay toplantı yapılmak suretiyle alınan kararlar ve koordinasyonu gerektiren hususlar, kaymakamlıklar ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince takip edileceğini aktaran Elmalı; "Okul çevresinde bulunan internet kafeler eğitim ve öğretim devam ettiği saatlerde okul müdürlüğü tarafından kontrol altında tutulacaktır. Okul müdürleri yılda en az iki kez velilere mektup yazarak öğrencileri hakkında bilgilendirmede bulunacaktır. Servis şoförlerinin ve servislerdeki rehberlik hizmeti veren diğer personellerin kılık kıyafetlerinin temiz ve yaptıkları görevin hassasiyetinin uygun olması hususu kontrol edilecektir. Öğretmenler ve diğer okul görevlileri kesinlikle okul içinde, bahçesinde ve okul bahçesi bitişiğinde sigara içmeyeceklerdir. Eğitim ve öğretimin devam ettiği saatlerde anne, baba ve kardeş hariç hiç kimse ile öğrencilerin irtibatına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

145 okula güvenlik görevlisi görevlendirildi

Öte yandan okullarda uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alınacağını da kaydeden Elmalı, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kayseri Valimizin emirleri doğrultusunda okul müdürlerimiz okullarda gerekli tedbirleri alacaklar, şüpheli durumlarda emniyet ve okul polisi ile hemen irtibata geçilerek gerekli önlemler alınacaktır. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 145 okulumuza güvenlik görevlisi görevlendirmesi yapılmış olup, güvenlik soruşturmalarının ardından görevlerine başlayacaklardır. Okullarda görev yapan sözleşmeli eleman, kantin işletmecisi, güvenlik elemanı titizlikle denetlenecek; güvenlik soruşturmaları ve GBT sorgulamalarının yapılmasında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir. Okul ve resmi kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerin genel gıda ve denetimlerinin ilgili birimlerce yaptırılması ve talimatların titizlikle takip edilerek okul yönetimimizce fiyat listeleri kantinin görünür yerine asılması sağlanacaktır. ‘Beyaz bayrak’ ve ‘Beslenme dostu okul’ projelerine tüm okullarımızın katılımı sağlanacaktır. Özellikle köylerde kapalı eğitim kurumlarının bakım ve onarımları ilgili kurumlarca yapılarak kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere geçici kullanıma izin verilecek, okula ihtiyaç duyulduğunda ise geri alınacaktır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının daha aktif uygulanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Değerler eğitimi çalışmaları devam ettirilecektir. Hafta sonu kursları aktif hale getirilerek denetimleri özenle yapılacaktır. Öğrenci devamsızlıklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. TÜBİTAK projelerine ortaokul ve lise düzeyinde katılımın aktif olarak sağlanılacaktır" diye konuştu.

54 okulun yatırım onayı alındı

Kentte ikili eğitimden tekli eğitime geçiş aşamalarında önemli bir yol kat ettiklerini de sözlerine ekleyen Elmalı; "2016-2017 ve 2017-2018 yatırım programından 54 adet okul yatırımımızın onayı alınmış olup birçoğu ihale edilmeye başlanmıştır. İlimizde 97 adet ikili eğitim yapan okulumuz bulunmaktadır. Bu okullarımız Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerimizdedir. Tekli eğitime geçiş noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Bir diğer konu da okul müdürlerimizi sahada rahatlatmak anlamında bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda da hareket ederek ilimizde zorunlu olanlar hariç hiçbir geçici görevlendirme yapılmamıştır" dedi.

İHA