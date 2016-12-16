Miniklerden büyük davranış Devlet koruması altındaki çocuklar, İstanbul'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle polislere moral ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Müdür Yardımcısı Erdem Albayrak ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdür Vekili Vedat Bulut, devlet korumasındaki bir grup çocukla Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Özer, burada yaptığı açıklamada, kurumda kalan çocukların, güvenlik güçlerinin nasıl fedakar ve vefakar çalıştıklarını yerinde görmelerini sağlamak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak her zaman şehit ve gazilerin yanında olduklarını, onların devlete birer emanet oldukları bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Özer, "Şehit olan 2 polis memurumuzun aileleriyle yakından ilgilenerek şehitlerimizin anne ve babalarına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendinin taziyelerini ilettik." dedi.

Özer, Bakanlık olarak her türlü psikososyal desteği vermek için uzmanlardan oluşan bir ekip kurduklarını, şehit yakını ve gazilerin emrinde olduklarını belirterek, "Kahraman polislerimiz ve askerlerimize yapmış oldukları bu kutsal görevlerinde başarılar diliyorum. Rabb'im yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu.

Ziyarette, çocuklar polislere çiçek verdi.

AA

