Miniklerden Yerli Malı Duyarlılığı

Tekden Koleji salonunda düzenlenen programa, Tekden Koleji Genel Müdürü İbrahim Orhan, Tekden Koleji Okul Müdürü Hüseyin Akar, Tekden Koleji 1. Sınıflar Zümre Başkanı Nuri Akar, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda açıklama yapan Tekden Koleji Genel Müdürü İbrahim Orhan, “Yerli malı haftası olması nedeniyle pazar yeri etkinliğinde bir araya geldik. Biz bu etkinliğimizi her yıl yapıyoruz. Buradaki amacımız özellikle yerli malı ürünlerine dikkat çekmek. Burada öğrencilerimizin alışveriş yapma alışkanlığını doğru bir şekilde kazanımlarını sağlamak, bu alışverişi yaparken yerli mallara yönelmelerini daha fazla sağlamak ve biriktirmiş oldukları paraları nasıl harcayacaklarını öğrenmeleri açısından böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bu pazarda satışları da öğrencilerimiz yapıyor.” diye konuştu.

Tekden Koleji 1. Sınıflar Zümre Başkanı Nuri Akar ise, “Tekden Koleji olarak 3 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz Pazar yeri etkinliğini 12 - 18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi 12 - 18 aralık tarihleri arası yerli malı haftası olarak kutlanıyor. Burada çocuklarımıza tutumlu olmayı ve Türk mallarını kullanmayı teşvik etmek için burada çeşitli çalışmalar yaptık. Etkinliğimiz çok güzel oldu. Bu pazardan elde ettiğimiz geliri kimsesiz ve yoksullara bağışlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.