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MİRAC YAZ OKULU TAMAMLANDI

Mirac Kültür Merkezi’nin 3 Temmuz tarihinde başlayan; 4-6 yaş grubu, ilköğretim, ortaokul kız ve erkek çocuklar yaz okulu eğitim dönemi 4 Ağustos’ta sona erdi.

MİRAC YAZ OKULU TAMAMLANDI
Konu ile ilgili olarak Mirac Kültür Merkezi Başkanı Yunus Cengiz şunları söyledi;
“Çocuklara yönelik faaliyetleri 10 yıldır sürdüren Mirac bu konuda çok ciddi mesafe almış durumdadır. 4-6 yaş grubu çocuklarımız eğitim ve öğretim dönemi içerisinde faaliyetlerini sürdürmekle birlikte; Yaz okulunda da ciddi bir başarıyı yakalamaktadırlar.   Yaz Okullarında; Öncelikle çocuklarımızın kalpleri, zihinleri ve bedenlerinin bizlere bir emanet olduğunu düşünüyoruz. İnanç kodlarımıza aykırı olan her zaman ve davranış biçiminin israf olduğunu kabul ediyoruz.

Çocuklarımızı TV Karşısında, internet başında ve oyunlarla oyalamak istemiyoruz. Çok ciddi temel İslami bilgiler içerisinde karakter eğitimi veriyoruz. Eğitimlerimizi yakından görmek ve takip etmek isteyen anneleri Mirac Kültür Merkezine bekliyoruz.

Mirac Kültür Merkezi güven telkin eden her yaş gurubu kadın ve erkeklere yönelik faaliyetlerine de devam etmektedir. Arapça (İlahiyat Ön Lisans), İngilizce ve İslami dersler yeni dönem ise eylül ayı itibariyle başlayacak.”
Haber: M. Furkan Şahin
 
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