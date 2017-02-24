Modern çağın hastalığı: diyabet

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per’in açılış konuşmasını yaptığı seminerde Erciyes Üniversitesi Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Züleyha Karaca tarafından bilgiler verildi.

Geriatri Merkezi salonunda düzenlenen seminerde konuşan Doç. Dr. Züleyha Karaca, diyabet’in modern çağın hastalığı olduğunu ifade ederek, “Diyabet, insülin eksikliği, yokluğu veya insülin direnci sonucu meydana gelen, karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmasında bozukluklara yol açan, kendisine özgü akut ve kronik komplikasyonlar ile seyreden bir sendromdur. Kontrolsüz diyabetten kaynaklanan hiperglisemi akut komplikasyonlarla koma ve ölüme, uzun dönemde ise mikro ve makrovasküler komplikasyonlara yol açarak yaşam süresinde kısalmaya ve yaşam kalitesinin bozulmasına neden olur” dedi.

“Diyabetin Türkiye’deki sıklığı giderek artmaktadır.” diyen Karaca, “ Bu artış diyabetin engellenmesi, tedavisi ve takibinde birinci basamak hekimlerinin rolünü daha da artırmaktadır. Diyabetin Tip 1, Tip 2, gestasyonel ve diğer spesifik tipleri bulunmaktadır. Alt tiplerinin ayırt edilmesi tedavi ve takip sürecinin yönetimi açısından önemlidir. Birinci basamakta diyabetin engellenmesi için obezite ve sedanter yaşam tarzıyla mücadele konusunda toplumun bilinçlendirilmesi şarttır. Tedavide gün geçtikçe kullanılan ilaç ve insülin çeşitleri artmaktadır. Her ne kadar birinci basamakta bazı ilaçlar ve insülinler başlanamasa da hekimler tarafından etkileri ve yan etkilerinin bilinmesi hastaların kronik süreçteki takibinde gereklidir” diye konuştu.

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