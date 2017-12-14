'Motosiklet Sürüş Eğitimi' Projesi sona erdi

Projenin son oturumu, KAYMOK'ta yapıldı. Oturuma, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu, KAYMOK Başkanı Mustafa Özdemir ve dernek üyeleri katıldı. Burada bir konuşma yapan KAYMOK Başkanı Mustafa Özdemir, projenin çok verimli geçtiğini söyleyerek, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüme desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Özdemir daha sonra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu'na takdiminde bulundu.

İHA