Müdürün Kaşına 5 Dikiş Atıldı

Yeşilhisar ilçesinde bulunan Mithatpaşa Ortaokulu’nda meydana gelen olay sonrasında okul müdürü Recep Saner’i ziyaret eden Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Ali Benli, olayı kınadıklarını bildirdi.

Benli, çirkin saldırının dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini söyleyerek, “Okul müdürümüz öğrencileri rahatsız eden genci sabah saatlerinde uyararak okulun çevresinden uzaklaştırmış. Akşam okul çıkışında aynı genci görünce tekrar uyardığı sırada menfur saldırı gerçekleşmiş. İki ay önce apandist ameliyatı geçiren okul müdürümüz aldığı darbeler sonrasında kanlar içinde kaldı. Hastanede yapılan müdahale sonrasında müdürün açılan kaşına 5 dikiş atıldı” dedi.

Olay sonrasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan saldırganın 3 saat sonra serbest bırakılmasına da tepki gösteren Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Ali Benli, “Bu yapılan saldırı sadece okul müdürümüze değil, devlete yapılan bir saldırıdır. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin böyle bir saldırganı kısa bir süre içinde nasıl bıraktığını anlayamıyoruz. Üstelik bu saldırgan, dün serbest bırakıldı ve bugün sabah yine okulun çevresinde dolaşıyor” diye konuştu.

Ali Benli, olay sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürünün de okul müdürü Recep Saner’in yanında olması gerektiğini söyleyerek, “Eğitim camiasına yapılan saldırıda İlçe Milli Eğitim Müdürünün neden okul müdürümüzün yanında olmadığını anlamış değiliz” ifadesini kullandı.

Saldırının gerçekleştiği Mithatpaşa Ortaokulu’ndaki öğrenciler de okul müdürüne yapılan saldırıyı, “Otomobilin kapısını açar açmaz tekme ile vurmaya başladı. Daha sonra müdürümüzü dövdüler” ifadeleriyle anlattı.

Öğrenciler, “Okul müdürümüze uzanan eller kırılsın” diyerek saldırıya tepki gösterdi. (iha)

