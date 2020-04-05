Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mutfak dolabı ders için yazı tahtası oldu

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından bir öğretmen, telekonferans yöntemiyle bağlandığı öğrencilerine mutfak dolabının üzerinde ders anlattı.

Kayseri'de Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Mustafa Gürel, Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından öğrencilerine ders anlatmak için ilginç bir yöntem buldu. Telekonferans yöntemiyle bilgisayardan öğrencilerine bağlanan Gürel, mutfak dolabının üzerinde öğrencilerine ders verdi. Matematik Öğretmeni Gürel'in bu görüntüleri büyük beğeni topladı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, "Alkışlar senin için öğretmenim" dedi. 

Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Zabit Kekeç, "Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nin bir çok kıymetli ve özverili öğretmenlerinden biri olan Matematik öğretmenimiz Mustafa Gürel hocam, beni arayarak, "Müdürüm yapabileceğim bir iş var mı?" diye sordu. Ben de, "Kıymetli hocam zoom programı üzerinden öğrenci grubları oluşturarak ders yapar mısın?" dedim. O da, "Tabiki seve seve müdür bey" dedi. Ve dediğini yaptı. Hemen zoom programı üzerinden öğrenci grublarını oluşturdu, mutfağının dolabını tahta yaptı ve online ders yapmaya başladı. Bizler böyle olunca geleceğimizin aydınlık olacağına olan inancımız ve aynı zamanda özgüvenimiz arttıkça artıyor. Mustafa Gürel hocam şahsında bütün öğretmenlerimize çok ama çok teşekkürler. Maşallah sana hocam" ifadelerini kullandı.
 

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Mustafa GürelUzaktan EğitimKayseri HaberHaber
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.