Mutfak dolabı ders için yazı tahtası oldu

Kayseri'de Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Mustafa Gürel, Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından öğrencilerine ders anlatmak için ilginç bir yöntem buldu. Telekonferans yöntemiyle bilgisayardan öğrencilerine bağlanan Gürel, mutfak dolabının üzerinde öğrencilerine ders verdi. Matematik Öğretmeni Gürel'in bu görüntüleri büyük beğeni topladı.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, "Alkışlar senin için öğretmenim" dedi.
Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Zabit Kekeç, "Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nin bir çok kıymetli ve özverili öğretmenlerinden biri olan Matematik öğretmenimiz Mustafa Gürel hocam, beni arayarak, "Müdürüm yapabileceğim bir iş var mı?" diye sordu. Ben de, "Kıymetli hocam zoom programı üzerinden öğrenci grubları oluşturarak ders yapar mısın?" dedim. O da, "Tabiki seve seve müdür bey" dedi. Ve dediğini yaptı. Hemen zoom programı üzerinden öğrenci grublarını oluşturdu, mutfağının dolabını tahta yaptı ve online ders yapmaya başladı. Bizler böyle olunca geleceğimizin aydınlık olacağına olan inancımız ve aynı zamanda özgüvenimiz arttıkça artıyor. Mustafa Gürel hocam şahsında bütün öğretmenlerimize çok ama çok teşekkürler. Maşallah sana hocam" ifadelerini kullandı.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, "Alkışlar senin için öğretmenim" dedi.
Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Zabit Kekeç, "Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nin bir çok kıymetli ve özverili öğretmenlerinden biri olan Matematik öğretmenimiz Mustafa Gürel hocam, beni arayarak, "Müdürüm yapabileceğim bir iş var mı?" diye sordu. Ben de, "Kıymetli hocam zoom programı üzerinden öğrenci grubları oluşturarak ders yapar mısın?" dedim. O da, "Tabiki seve seve müdür bey" dedi. Ve dediğini yaptı. Hemen zoom programı üzerinden öğrenci grublarını oluşturdu, mutfağının dolabını tahta yaptı ve online ders yapmaya başladı. Bizler böyle olunca geleceğimizin aydınlık olacağına olan inancımız ve aynı zamanda özgüvenimiz arttıkça artıyor. Mustafa Gürel hocam şahsında bütün öğretmenlerimize çok ama çok teşekkürler. Maşallah sana hocam" ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi