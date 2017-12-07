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Neziroğlu öğrencilerle buluştu

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İç Mimarlık Kulübü, moda ve tekstil tasarımı alanında uluslararası ödüle sahip dokumacı ve sanatçı Fırat Neziroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı, “Deneyimi Tasarlamak, Tasarımı Deneyimlemek” konulu bir konferans düzenledi.

Neziroğlu öğrencilerle buluştu
Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta konuşan sanatçı Fırat Neziroğlu öğrencilere deneyimlerini anlatarak bazı önerilerde bulundu. Öğrencilere kalemle çizerek tasarım yapmalarını tavsiye eden Sanatçı Fırat Neziroğlu, “Başka birisini deneyimi ile yola çıkarsanız şöyle bir şey yaşarsınız. Karda birinin izinden gidersen önündekinin düştüğü yerde sende düşersin. Dolayısıyla başkasının gittiği yoldan çıkıp, çevreye bakmak lazım. Kumaş tasarımında en önemli şey hissi tasarlamaktır. Özden, kültürden, gelenekten uzaklaştıkça köksüz ağacın ya da çiçeğin solacağı gibi soluyoruz. Yaptığınız bir şeyde gelenekten bir nebze olsun kopmamanızı naçizane öneriyorum. Yaptığım işlerin yurt dışında bu kadar değer görmesinin tek nedeni budur. Anneanne-dede ne yapıyorsa bende onu yapıyorum. Sadece söylem dilim farklı” dedi.
 
Konferans sonunda Sanatçı Fırat Neziroğlu öncülüğünde NNYÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerin katılımı ile workshop gerçekleştirildi.
 
Kurum Haberi
 
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