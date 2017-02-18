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NNYÜ hayırseverlere ödül verecek

Yaptıkları bağışlarla Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin (NNYÜ) gelişmesine katkıda bulunan hayırseverler için ödül töreni düzenlenecek.

NNYÜ hayırseverlere ödül verecek
NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde, bugün saat 14.30’da düzenlenecek Hayırseverlere Ödül Törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, bir önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İlçe Belediye Başkanları, hayırseverler ve çok sayıda davetli katılacak.
 
Açılış ve protokol konuşmalarından sonra yaptıkları bağışlarla NNYÜ’nün gelişmesine katkıda bulunan hayırseverlere altın madalya takdimi yapılacak.
 
(Kurum haberi)
 
 
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