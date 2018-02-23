NNYÜ öğrencileri kireç fabrikasında

İnşaat Mühendisliği bölümünün Malzeme dersi kapsamında Kalaba yakınlarında kurulu bulunan Çimento Fabrikasını ziyaret eden öğrenciler, fabrikanın üretim şartlarını ve teknik detaylarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Fabrika yetkililerinden, kaliteli kirecin üretimi, kirecin kalitesini etkileyen önemli faktörler, kalite kontrol deneylerinin yapıldığı laboratuvarlar ve deneyler hakkında bilgi alan öğrenciler, çimentonun hammaddesi, çimento üretimi, özellikleri, paketleme proseslerini incelediler.



İnşaat Mühendisliği Bölümü derslerinde öğretilen teknik bilgilerin uygulamasını yerinde gören öğrencilere ayrıca fabrika yetkilileri tarafından düzenlenen seminerle üretim ve fabrikanın işleyiş yapısı anlatıldı.



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