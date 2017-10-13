NNYÜ öğrencileri Yusufeli barajında

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Artvin’in 70 km güney batısında Çoruh Nehri üzerinde Çift Eğrilikli İnce Beton Kemer tipinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatındaki teknik gezi, NNYÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine iş güvenliği hakkında bilgiler verilerek baraj ile ilgili sunum yapıldıktan sonra başladı. Öğrencilere baret ve yelek dağıtılarak, gerekli tüm güvenlik önlemlerin alınmasıyla birlikte, Yusufeli Barajı ve HES Kontrol Şube Müdürü Mehmet Kalaycıoğlu’nun nezaretinde şantiye sahası gezdirildi. Kalaycıoğlu, tamamlandığında 270 metre temelden yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, Dünyanın 3. yüksek barajı olma özelliğini taşıyacak olan Yusufeli Barajı hakkında teknik bilgiler verdi ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.



İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatına yaptıkları teknik geziyi değerlendiren NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Üniversitelerinde eğitim; esnek, dinamik, disiplinler arası, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanabilme, bilgi üretme ve üretilen bilgiyi teknolojiye, toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yönünde planlandığını hatırlatarak, “Öğrencilerimizin iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeye yönelik firmalar ve uzmanlarla bir araya gelmeleri, firmaların staj ve iş imkânlarından faydalanmaları, kişisel ve mesleki vizyonlarını geliştirmeleri, iş dünyasındaki alternatifler konusunda farkındalık kazanmaları amacıyla, öğrencilerimizin kendi alanları ile ilgili firmalara, fabrikalara, kurum ve kuruluşlara çok sayıda sosyal ve teknik geziler düzenlenmektedir. Bu kapsamda, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz için Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatına teknik bir gezi düzenlenmiştir.” dedi. Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, bu teknik gezinin düzenlenmesinde desteklerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar’a teşekkür etti.



Üniversite öğrencileri Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı gezisinden sonra Artvin'de 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'na çıkarak burada organize edilen Uluslararası Off- Road yarışlarını izledikten sonra Kayseri’ye döndüler.



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