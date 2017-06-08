NNYÜ Rektöründen LYS’ye girecek öğrencilere mesaj

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney yaptığı açıklamada, Üniversiteye giriş sınavlarının ikinci aşaması olan ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarını tercih etme imkanı sağlayacak Lisans Yerleştirme Sınavlarının bu yılda iki hafta sonu 5 oturum halinde gerçekleştirileceğini hatırlatarak, “Öğrencilerin, yıllardır büyük emek harcayarak, fedakarlıklarda bulunarak hazırlandıkları ve hayatlarında önemli bir dönüm noktası olan LYS’de başarılı olacaklarına inanıyorum. Beklentimiz, iyi üniversite eğitimi almış, başarılı nesillerin yetişmesidir. Bu doğrultuda hedefimiz, Üniversitemizde modern eğitim metotları uygulayarak çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, küreselleşen dünyadaki gelişmeleri iyi okuyup anlayabilen, ihtiyaçlara uygun doğru ve hızlı çözümler üretebilen, araştırmacı, girişimci, paylaşımcı, ekip çalışmasında başarılı, sorunları çözebilen, teknolojik gelişmeleri izleyip faydalanabilen, bakış açısı geniş, toplumsal ve etik değerlere saygılı, sosyal ve kültürel yönü güçlü, başarılı bireyler yetiştirmektir.” dedi.



Mesleklerini, dolayısıyla geleceklerini belirleyecek olan öğrencilere LYS’de başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen tüm öğretmenlere ve velilere de teşekkür etti. (Kurum haberi)