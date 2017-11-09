NNYÜ’de “Kamu-Özel Ortaklığı” konferansı

Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa, 2017 NNYÜ Mimarlık Bölümü Dönem Projeleri kitabın sponsoru olan DOLSAR Mühendislik AŞ’yi temsilen İnşaat Mühendisi Adil Bacak ve Yüksek İnşaat Mühendisi Cem Aker konuşmacı olarak katıldı. NNYÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansta konuşan Cem Aker, Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, İstanbul 3. Havalimanı, Boyabat ve Beyhan Barajlarından örnekler vererek Kamu- Özel Ortaklığı Projelerinin yatırım süreçlerini anlattı. Kamu- Özel Ortaklığının, devlet ve özel sektörün birlikte katılımları ile mal ve hizmet sağlayan modellerini içerdiğini belirten Cem Aker, “Eski modelde devlet yatırımları, tamamen devletin kendi imkanları ile yapılmakta ve devletin kendi birimler tarafından işletilmekteydi. Bu modelde özel sektör firmaları devletin projelerini geliştirerek, yatırımları kendi yaparak, inşa ederek ve daha sonra bunları işleterek bir nebze devlete ortak olmakta ya da devletin yaptığı bu hizmetlerin yükünü devletin üzerinden almaktadırlar” dedi. İnşaat yatırımlarında süre, maliyet ve kalitenin önemine dikkat çeken Cem Aker, Kamu- Özel Ortaklığı’nda devletin özel sektöre verdiği yatırımların devletin ilgili kurumları tarafından çok yakından takip edildiğini kaydetti.



Konferansta öğrencilerin sorularını cevaplandıran İnşaat Mühendisi Adil Bacak ve Yüksek İnşaat Mühendisi Cem Aker’e NNYÜ Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Alemdar tarafından plaket takdim edildi. Konferans programı, öğrencilere Mimarlık Bölümü Dönem Projeleri kitabının dağıtımı ve Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan proje sergisinin gezilmesiyle sona erdi.



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