NNYÜ’de karayolları semineri

Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok, Bölge Müdür Yardımcısı Bülent Hacak, Etüt, Proje ve Çevre Başmühendisi Abdulvahap Coşkun ve Taşınmazlar Başmühendisi Hayel Erol Mühendislik Fakültesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrenciler ile bir araya geldi. Seminerde kurum hakkında bilgiler veren Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok, “Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü olarak 52 bin 560 km² alanda Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat İllerinin tamamı ile Sivas, Malatya, Konya, Aksaray, Kırıkkale ve Adana illerinin bir kısmında; 8 şube şefliği, 12 bakımevi ve otoyol bakım işletme şefliği ile hizmet vermekteyiz” dedi.



İnşaat mühendisi adaylarına meslek hayatındaki tecrübelerini de anlatan Şenol Altıok, öğrencilere meslek hayatında karşılaşabilecekleri sıkıntılar ve çözüm yollarıyla ilgili önerilerde bulundu. Kendi özelliklerini ve mesleki değerlerini iyi bilirlerse daha iyi bir kariyer planlaması yapabileceklerini söyleyen Şenol Altıok, iyi bir yöneticinin dinleyen ve çözüm odaklı düşünebilen vasıflarının olması gerektiğini hatırlattı. Karayollarının kuruluşundan bugüne kadar yaptığı yol, tünel, tarihi köprü onarımları gibi önemli proje örneklerinin barkovizyonda gösterildiği seminerde konuşmacılar İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerin sorularını da cevaplandırdılar.



NNYÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamuran Arı seminer sonunda üniversiteler ile sanayinin ve kurumlarımızın sürekli işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunmasının önemli olduğunun altını çizerek katılımlarından dolayı konuşmacılara plaket ve hediyelerini takdim etti.



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