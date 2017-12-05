NNYÜ’de öğrencilerin zor deneyimi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Engelsiz Yaşam Kulübü, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “Farkında Olmak Yetmez, Deneyimle!” konulu bir etkinlik düzenledi.



Engelsiz Yaşam Kulübü, Mühendislik Fakültesi’nde düzenlediği etkinlikte tekerlekli sandalye ve göz bandı kullanarak öğrencilerin, görme ve bedensel engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimlemelerini sağladı. Engelli bireylerin yaşadıklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte öğrenciler, tekerlekli sandalyeye oturarak engelli rampalarını kullanmayı, asansöre binmeyi, sınıflara girmeyi ve tuvaletleri kullanmayı denerken, göz bandı takan öğrenciler de görmeden hareket etmenin ve bireysel ihtiyaçlarını karşılamanın ne kadar zor olduğunu deneyimlediler.



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