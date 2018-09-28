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NNYÜ’DE Tanışma Ve Oryantasyon Etkinliği Yapıldı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde (NNYÜ) tanışma ve oryantasyon etkinliği düzenlendi. Süleyman Çetinsaya Kültür Merkez’inde gerçekleşen etkinlik, konuşmaların ardından Doğukan Manço’nun performansı ile sona erdi.

NNYÜ’DE Tanışma Ve Oryantasyon Etkinliği Yapıldı

2018-2019 eğitim-öğretim yılında NNYÜ bünyesine katılan öğrencilerin tanışma ve kaynaşmasını sağlamak, üniversite ortamına ve çevreye uyumlarını kolaylaştırmak,  üniversitenin misyonu, vizyonu ve sunduğu imkanlar ile akademik ve idari birimlerin çalışmaları hakkında bilgiler vermek amacıyla düzenlenen tanışma ve oryantasyon etkinliğinin açılış töreni Süleyman Çetinsaya Kültür Merkez’inde yapıldı.
 
Etkinliğin açılışına NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Kerim Güney yaptı. Üniversitelerini tercih ettikleri ve Üniversitelerinde öğrenim hakkı kazandıkları için öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, “Nuh Naci Yazgan Üniversitesi olarak hedefimiz dünya standartlarında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmektir. Üniversitemiz fiziki altyapısı ve donanımıyla gelişmiş, nitelikli, genç ve dinamik akademik kadrosuyla dünya standartlarında eğitim verebilecek kapasiteye sahip bir üniversitedir” dedi.
 
NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar da konuşmasında Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından kurulan Üniversitenin kuruluş aşamaları ile Nuh Naci Yazgan’ın hayatı hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Tecrübelerini öğrencilerle paylaşan ve önemli tavsiyelerde bulunan Mustafa Nevzat Özhamurkar, “Başarmanın en başta gelen ögesi azimdir. Ben bu işi başaracağım diyebilmektir. Hayatta başarılı olmayı zengin olmak olarak algılamayın. Eğer hayata sadece para olarak bakarsanız bir yere varamazsınız” dedi.
 
Konuşmaların ardından kampüs alanında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gün boyu devam eden tanışma ve oryantasyon etkinliği Doğukan Manço performansıyla sona erdi.
 

 
Haber: Fatih Bar

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