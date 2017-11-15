NNYÜ’den obezite projesi

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010’ a göre ülkemizde erişkin nüfusun yüzde 65’ i fazla kilolu veya obez; “Çocukluk Çağı Obezite Araştırması (COSI-Tr) 2013” raporuna göre ise 6-10 yaş grubu her beş çocuktan biri fazla kilolu veya obezdir. Yapılan çalışmalar öğrencilerin ve ailelerinin sağlıklı beslenme konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarından kaynaklandığını göstermektedir. Bu kapsamda, NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları’nca desteklenen, Özel Erciyes Koleji ve Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu işbirliğinde 4-11 Kasım 2017 tarihleri arasında Kayseri’de yürütülen “Ailemle Birlikte Sağlıklı Beslenerek Obeziteden Korunuyorum” isimli projenin kapanışı nedeniyle Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlendi.



NNYÜ Mütevelli Heyet Üyesi İrfan Başyazıcıoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, Özel Erciyes Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin, Özel Erciyes Koleji Müdürü Erdem Örnek, Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu Müdür Yardımcısı Perihan Gülsün ve gönüllü aileler ile öğrencilerin katıldığı törende Proje Koordinatörü, NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem Soylu açılış konuşması yaptı. Yrd. Doç. Dr. Meltem Soylu, veli ve öğrencilere obeziteden korunma ve sağlıklı beslenme konusunda günlük yaşantılarına pratik uygulamalarla aktarabilecekleri bilgileri paylaşmak amacıyla beslenme uygulamalarına yönelik atölye çalışmaları, sanat etkinlikleri, oyunlar, bilimsel deneyler ve gözlemler ile eğlencenin de yer aldığı bir dizi aktivitelerle gerçekleştirilen proje hakkında bilgiler verdi. TÜBİTAK’ın üniversitelerinin birçok projesini desteklediğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Meltem Soylu, “Ancak bizim Bölümümüzün bir ayrıcalığı bulunmaktadır. Bu anlamda 25 proje ile ülkemizdeki Beslenme ve Diyetetik Bölümleri içinde en fazla TÜBİTAK projesi yürüten Bölüm olduğumuzun haklı gururunu yaşadığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öğrencilerimizin yürütücü ve araştırmacı olarak etkin bir şekilde yer aldığı bu projeler hem ülkemize hem de Kayseri iline büyük katkı sağlamıştır.” dedi.



Özel Erciyes Koleji ve Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu öğrencilerinin ve gönüllü aileler proje hakkındaki görüşlerini anlatan konuşmalarından sonra kürsüye çıkan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi olarak liselerde, ortaokullarda projeler yapmaya ve desteklemeye hazır olduklarını belirterek, “Projede öğrencilerin laboratuvarlarımızdan çok etkilendiğini gördüm. Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Mustafa Nevzat Özhamurkar ve Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Kerim Güney’e teşekkür etmek istiyorum. Fakültemizi kurarken, hiçbir masraftan kaçınmadan laboratuvarlarımıza ne gerekiyorsa alındı. Bu anlamda, laboratuvarlarımızı tek başımıza kullanmayalım. Birlikte çok daha güzel projeler ortaya koyalım” dedi.



Konuşmalardan sonra Prof. Dr. Neriman İnanç tarafından gönüllü ailelere ve öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Tören, ortaokul öğrencilerinin “Obeziteden Korunuyorum” temalı Dans Gösterisi ve Resim Sergisi ile sona erdi.



Kurum Haberi





