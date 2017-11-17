NNYÜ’nün TÜBİTAK başarısı

NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 3 proje daha TÜBİTAK Proje Destekleme Programı dahilinde kabul edildi. NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 3 ayrı projenin 2016 dönemi 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildiğini söyledi. Prof. Dr. Neriman İnanç, “ Bir toplum ancak bilime sağladığı katkı ile var olabilir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren üniversitelerin temel görevi bilime katkı sağlayan, bilimsel düşünce biçimi gelişmiş fikri hür, vicdanı hür öğrenciler yetiştirmek olmuştur. Üniversitemiz bu temel görevi Kayseri’ de üstlenen tek vakıf üniversitesidir. 2013 yılında, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Bölümümüzün dört yıl gibi kısa bir sürede TÜBİTAK tarafından desteklenen toplam 25 proje ile ülkemizdeki Beslenme ve Diyetetik Bölümleri içinde en fazla proje yürüten Bölüm olması nedeniyle yaşadığımız haklı gururu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öğrencilerimizin yürütücü ve araştırmacı olarak etkin bir şekilde yer aldığı bu projeler ile hem ilimize hem de ülkemize büyük katkı sağlamaya gayret etmekteyiz” dedi.



Prof. Dr. Neriman İnanç, proje yürütücüsü olan öğrencileri kutlayarak başarılar diledi.





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