Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 Bölüme Öğrenci Alacak

Prof. Dr. Güney, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Üniversitenin Mühendislik Fakültesinin İnşaat Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerine, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin Mimarlık Bölümüne, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümlerine, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerine toplam 410 öğrenci alınacak. Bu 410 öğrenciden, 51 öğrenci tam burslu, 25 öğrenci yüzde 75 burslu, 254 öğrenci yüzde 50 burslu ve 25 öğrenci ise yüzde 25 burslu olacak'' dedi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesine bu yıl yerleştirilecek olan toplam 410 öğrenciden 355’ne değişik oranlarda burs verileceğini kaydeden Prof. Dr. Kerim Güney, verilen tüm bursların karşılıksız olduğunu, herhangi bir şarta (derslerden başarısızlık, öğrenim süresinin uzaması, sağlık sebebi, devamsızlık v.b.) bağlı olmaksızın öğrenim süresince (mezun oluncaya kadar) devam ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Güney, öğrencilere burs verme açısından değerlendirildiğinde Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin ülkemizdeki vakıf üniversiteleri içerisinde en üst sıralarda yer aldığını da kaydetti.

Prof. Dr. Kerim Güney, Üniversitelerinin öğrenim burslarına ilaveten, LYS sınavı sonucunda Türkiye’de ilk altı bine giren öğrencilere “Özel Burs”, ilk on bine giren öğrencilere yurtlarında ücretsiz olarak konaklama imkânı, Sanat, Kültür veya Spor alanında Üniversiteyi başarı ile temsil eden öğrencilere “Sanat, Kültür ve Spor Bursu”, başarılı öğrencilere de “Başarı Bursu” verdiklerini ifade etti. Güney, ayrıca 2011 ve 2012 LYS sonuçlarına göre, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin yüzde 98'lik yerleştirme oranı ile ülkemizdeki Vakıf Üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer aldığını da sözlerine ekledi.