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ODTÜ Koleji'nde 23 Nisan coşkusu

20.yılını kutlamaya hazırlanan Kayseri ODTÜ Koleji, “23 Nisan“ı coşku içinde kutladı.

ODTÜ Koleji'nde 23 Nisan coşkusu
1999 yılından beri çağdaş ve yenilikçi felsefesiyle Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında eğitimde 20.yılını kutlamaya hazırlanan Kayseri ODTÜ Koleji, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı veli, öğretmen ve öğrencileri ile coşku içinde kutladı.
Katılanların bando ile karşılandığı programda öğrencilerin hazırladıkları gösteri ve danslar rengarenk kıyafetlerle görsel bir şölene dönüştü.
Okul Müdürü Kemal Nakipoğlu, konuşmasında 23 Nisan'ın, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu, Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ettiğini belirtti. Çocukların gelecek olduğunu, bu geleceğin de Atatürk'ün gösterdiği yolda en güzel başarıları elde edeceğini sözlerine ekleyerek herkesin bayramını içtenlikle kutladı.

Kurum Haberi
 
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