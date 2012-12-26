ODTÜ'de Yaşanan Olayları Kınadı

Prof. Dr. Özkanca, “Öğrenciler demokratik haklarını kullanabilir ama önemli konuların görüşüldüğü ve bilimsel faaliyetlerin yapıldığı bir toplantı bu şekilde protesto edilmemelidir. Öğrenciler hukuk çerçevesinde demokratik haklarını kullanabilir ve gösteri ve yürüyüş yapabilir. Öğrencilerimizin çantalarında Molotof Kokteylleri ile ortalığı yakıp yıkmaları doğru değil. O gün ülkemizin teknolojik bakımdan başarı gösterdiği bir günün gölgelenmesi ayrıca aldığımız bilgilere göre orada bulunan kişilerin öğrenci olmaması ve başka kişilerin olaya müdahil olması üniversitelerimizin imajını bozmaktadır ve ben bu olayı esefle kınıyorum” ifadesinde bulundu.

Üniversitenin rektörünün önceden bu tedbirleri alması gerektiğini belirten Özkanca, “Üniversite yönetimi olayların buralara kadar geleceğini tahmin etmiştir diye düşünüyorum. Burada büyük bir ihmalin olduğu aşikârdır. Üniversitelerimizde devlet büyüklerimize karşı yapılan bu tip müdahaleler yakışıksızdır. Öğrencilerimizin haklarını aramalarını destekliyorum onlarla aynı görüşte de olmayabiliriz. Ama bunu kırıp dökerek yapmamalılar. Ayrıca bu tip çağdışı saplantılardan da öğrencilerimiz kurtarılmalıdır.” dedi.

Polisin güç kullandığı yönündeki iddialar hakkında da değerlendirmelerde de bulunan Özkanca, “Bu tip organize öğrenciler sadece ODTÜ’de değil başka üniversitelerde de var ve bunları polisimiz biliyor. Burada öğrencinin kendisini savunmak amaçlı bu yola başvurduğuna dair yapılan değerlendirmeler doğru değil. Öğrenci demokratik hakkını kullanmak için Molotof kokteyli taşımaz. Bu zaten suçtur. Üniversiteye de bu şekilde girilemez. Başbakanımızın ve devlet büyüklerinin olduğu bir ortamda, devlete de zarar verecek bir biçimde olayların olduğu bir ortamdan üniversite yönetimi sorumludur” diye konuştu.