Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öğenciler Öğretmen Oldu

Erciyes Koleji Türkçe Öğretmeni Nimet Özarabacı’nın görevini üstlenen 8. sınıf öğrencisi Dilara Tokat başarılı öğretmenliğiyle arkadaşları kadar öğretmenini de şaşırttı.

Öğenciler Öğretmen Oldu
Özgüveni yüksek, kişilikli, kendini güzel ifade edebilen ve sağlam adımlarla hedefine doğru yürüyen öğrenciler yetiştirdiklerini söyleyen Ortaokul Müdürü Erdem Örnek, “Erciyes Koleji olarak öğrencilerimizi hayata hazırlamada bir adım önde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.