Özgüveni yüksek, kişilikli, kendini güzel ifade edebilen ve sağlam adımlarla hedefine doğru yürüyen öğrenciler yetiştirdiklerini söyleyen Ortaokul Müdürü Erdem Örnek, “Erciyes Koleji olarak öğrencilerimizi hayata hazırlamada bir adım önde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Öğenciler Öğretmen Oldu
Erciyes Koleji Türkçe Öğretmeni Nimet Özarabacı’nın görevini üstlenen 8. sınıf öğrencisi Dilara Tokat başarılı öğretmenliğiyle arkadaşları kadar öğretmenini de şaşırttı.
06 Mayıs 2013 Pazartesi 15:29
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