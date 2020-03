Öğrenciler eğlenirken öğreniyor öğrenirken eğleniyor

Olumsuz matematik algısını ve fobisini ortadan kaldırmak için birçok projeye imza atan Öğretmen Selçuk Tütak, 81 ilde 173 öğretmen tarafından yürütülen projenin de aynı zamanda genel koordinatörlüğünü yapıyor. Tütak ayrıca lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik üç matematik kitabının yazılmasına da öncülük ederken. 'Matematik nedir', 'nerelerde kullanılır', 'günlük hayatta nerelerde karşımıza çıkar', 'matematik olmasaydı ne olurdu' gibi sorulara kitaplarda cevap verdi. Yazılan hikaye ve masalların seslendirmelerinin yapıldığı, senaryolarının hazırlandığı projeye 'Matematik bilim ve sanat her yerde' projesi adı verildi.







Proje Yerli ve Milli Bir Bilinç de Sağlıyor

Projeyle okul araç ve gereçlerinde, duraklarda, çizim ve tasarımlarla yerli ve milli bilinç de aşılanıyor. Ülke genelinde binlerce tasarımının birçoğunun öğrenciler tarafından yapıldığı tişört ve çantalar öğrencilere dağıtılıyor. Tişörtlerin ve çantaların üzerinde sanal kahramanların yerine bilimde sanatta edebiyatta ve özellikle matematikte iz bırakan Türk ve İslam alimleri resmediliyor. Böylelikle Matematik çizim ve karikatürleri ile daha sempatik bir görünüme kavuşturuluyor.







Ritim Matematik ile Çocuklar Şarkı Söyleyerek Eğleniyor

Projenin diğer bir ayağı ise 'Ritim Eğitim' ile çocuklar herhangi bir şarkı sözünü matematik terimleri ve bilgileri ile değiştirerek istedikleri tarzda seslendirebiliyorlar. Bu konuda okulda tüm sınıflara da konser vererek farkındalık oluşturuluyor. Yine öğrencilerin yazıp seslendirdiği Hacıvat ve Karagöz matematik oyununda öğrenciler okula mutlu geliyor ve mutlu ayrılıyor. Proje hakkında bilgiler veren Selçuk Tütak; "Matematik Bilim ve Sanat Her Yerde'' adı altında geniş bir öğretmen katılımı ile hayata geçiriyoruz. 173 öğretmen ile 81 ilde ekipler kurulmaya devam ediyor. İlçeler ile de iletişime geçildi. Eğitimin sadece bir branştan ibaret olmadığını, eğitimin sadece dört duvar arasına hapsedilmeyeceğini ve zaman mekan sınırlaması olmadan her yerde eğitim olabileceğini göstermek istiyoruz. Projemizin hayata geçmesi için bir çok kurum, kuruluş, dernek ve vakıfla da iletişim halindeyiz. Amacımız, Matematiği, bilim ve sanatı çizimlerle, karikatürlerle, resimlerle, oyunlarla, 3 boyutlu çizimlerle, giydirme sanatı ile, senaryo ve çizgi filmlerle, okul ve araç gereç tasarımları gibi birçok alanda eğlenceli hale dönüştürerek gündelik yaşamın bir parçası haline getirmekti. Bunu büyük ölçüde başardığımıza inanıyorum. Velilerden aldığımız geri dönüşlere bakacak olursak bu projenin bir gereklilik olduğuna kanaat getirdik. Öğrenciler matematik dersini dört gözle bekliyorlar. Akşam evde matematik ile ilgili araştırmalar yaparak olağanın dışında bir süreç başlatıldığını göstermiş olduk. Bu konuda Bakanımız Ziya Selçuk ile de görüşerek projeyi anlattım. Sayın bakanımızın çok hoşuna gitti. Telefon numaramı alarak mutlaka arayacağını belirtti. En üst seviyeden bu desteği almak da bizim için bir motivasyon kaynağı oldu. Öğrencilerimizin artık matematiği sevdiği günlerin konuşulacağı bir süreç planladık ve bunu başardık. Çok mutluyuz gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de artık Matematik derslerinden zevk aldıklarını, öğrenirken eğlendiklerini ifade ederek projeyi başlatan Selçuk Tütak'a teşekkürlerini iletti.