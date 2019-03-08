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Öğrenciler en iyi hutbeyi okumak için ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuyor Yarışmasında 10 öğrenci en iyi hutbeyi okumak için ter döktü.

Öğrenciler en iyi hutbeyi okumak için ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuyor Yarışması 8 ilden gelen 10 öğrencinin katılımıyla başladı. Bölge yarışmasında ter döken 10 öğrenci, dereceye girip Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılmak için hutbe okudu.

 

Yarışma hakkında bilgiler veren İl Milli Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Küçüktepe, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzü mesleki yarışmalar adıyla değişik alanlarda öğrencilerimize yönelik yarışmaları mevcuttur. Şuanda Kayseri’de 8 ilimizden gelen gençlerle Genç Hatipler Hutbe Okuyor Yarışması düzenleniyor. İmam Hatip okullarından seçilen öğrencilerimiz bizim ev sahipliğimizde kendi illerini temsilen buraya geldiler. Öğrencilerimiz burada hutbelerini okuyacaklar ve böğle birincisi seçilecek. Bölge birincileri de Türkiye birinciliğine katılacaklar. Bu şekilde yarışmalarımız devam edecek” dedi.


 

İHA

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