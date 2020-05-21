Öğrenciler, final sınavlarında ödev teslim etmek istiyor

Erciyes Üniversitesi’nde öğrencilerin final sınavları yaklaşırken, öğrenciler sınavın ödev teslimi olarak yapılmasını talep etmeye başladı. Bir üniversite öğrencisi, online final sınavı yapılması durumunda yaşanması muhtemel bazı sorunları şöyle dile getirdi: “Öğrenci bilgisayara sahip olmayabilir. Öğrenci internete sahip olmayabilir. Öğrencinin kendisi koronavirüs tedavisi görüyor olabilir. Öğrencinin ailesi koronavirüs tedavisi görüyor olabilir. Online sınav sistemi çökebilir. Hiçbir problem olmasa dahi sınav anında teknik bir problemden dolayı elektrik kesintisi veya internet kesintisi ile sınav kaçırabilirler.”
Adil olması için final sınavlarının ödev teslimi şeklinde yapılmasını isteyen bir başka üniversite öğrenci de, “Köyde olan var. İnternet sorunu olan var. En ufak bir elektrik kesintisinde sınavın iptal olma ihtimali var. Online sınavlar için uygun alt yapının olmadığını ödevleri sisteme yüklerken şahit olduk bu sistemle online sınav yapılma kararı ne kadar doğru finallerin ödev şeklinde tamamlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
ERÜ Rektörü Çalış’a seslenen bir öğrenci de, “Sayın Rektörüm, görevinizin başına geldiğinizden beri öğrenciyi kırmayacak şekilde kararlar vermeye çalışıyorsunuz bu konuda size her daim müteşekkiriz lakin bazı hocalarımızın tutumu bizi bu olanların suçlusu tutacak şekilde” dedi.
Erciyes Üniversitesi’nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “14 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Senato toplantısında, yılsonu ve bütünleme sınavlarının online (çevrimiçi) olarak 6 Haziran-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması, ders içeriği ve formatı gereği online test sınavı için uygun olmayan derslerin yılsonu ve bütünleme sınavlarının ödevlendirme şeklinde yapılması ve bu kapsamdaki derslerin öğrencilere ilgili birimler ve öğretim üyeleri tarafından duyurulması kararlaştırılmıştır. Alınan bu karar gereği yılsonu ve bütünleme sınavı online (çevrimiçi) yapılacak derslerin listesi aşağıdaki bağlantıda verilmiş olup listede olmayan bütün dersler için yılsonu ve bütünleme sınavları ödevlendirme şeklinde yapılacaktır. Online (çevrimiçi) sınav ve ödevlendirme takvimi Ramazan Bayramı’ndan sonraki hafta açıklanacaktır.”
Üniversite tarafından yapılan bu açıklamalar da çoğu öğrenciye yeterli gelmedi. Çok sayıda öğrenci yapılan duyurunun altına yorumlar yazdı. Bir öğrenci, “Hocam tek bir sorunun çözümü için 7-8 sayfa işlem gerektiren, çözümünde şekil çizmeden ne olduğu anlaşılmayan derslere online sınav vermişsiniz. Üstelik 100 kişiyi kaldıramayan sisteminizde. Betonarme ve çelik derslerini zaten 500 kişi alıyor bir dönemde. Çok mağdur ettiniz bizi” ifadelerine yer verdi.
Adil olması için final sınavlarının ödev teslimi şeklinde yapılmasını isteyen bir başka üniversite öğrenci de, “Köyde olan var. İnternet sorunu olan var. En ufak bir elektrik kesintisinde sınavın iptal olma ihtimali var. Online sınavlar için uygun alt yapının olmadığını ödevleri sisteme yüklerken şahit olduk bu sistemle online sınav yapılma kararı ne kadar doğru finallerin ödev şeklinde tamamlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
ERÜ Rektörü Çalış’a seslenen bir öğrenci de, “Sayın Rektörüm, görevinizin başına geldiğinizden beri öğrenciyi kırmayacak şekilde kararlar vermeye çalışıyorsunuz bu konuda size her daim müteşekkiriz lakin bazı hocalarımızın tutumu bizi bu olanların suçlusu tutacak şekilde” dedi.
Erciyes Üniversitesi’nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “14 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Senato toplantısında, yılsonu ve bütünleme sınavlarının online (çevrimiçi) olarak 6 Haziran-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması, ders içeriği ve formatı gereği online test sınavı için uygun olmayan derslerin yılsonu ve bütünleme sınavlarının ödevlendirme şeklinde yapılması ve bu kapsamdaki derslerin öğrencilere ilgili birimler ve öğretim üyeleri tarafından duyurulması kararlaştırılmıştır. Alınan bu karar gereği yılsonu ve bütünleme sınavı online (çevrimiçi) yapılacak derslerin listesi aşağıdaki bağlantıda verilmiş olup listede olmayan bütün dersler için yılsonu ve bütünleme sınavları ödevlendirme şeklinde yapılacaktır. Online (çevrimiçi) sınav ve ödevlendirme takvimi Ramazan Bayramı’ndan sonraki hafta açıklanacaktır.”
Üniversite tarafından yapılan bu açıklamalar da çoğu öğrenciye yeterli gelmedi. Çok sayıda öğrenci yapılan duyurunun altına yorumlar yazdı. Bir öğrenci, “Hocam tek bir sorunun çözümü için 7-8 sayfa işlem gerektiren, çözümünde şekil çizmeden ne olduğu anlaşılmayan derslere online sınav vermişsiniz. Üstelik 100 kişiyi kaldıramayan sisteminizde. Betonarme ve çelik derslerini zaten 500 kişi alıyor bir dönemde. Çok mağdur ettiniz bizi” ifadelerine yer verdi.
Haber: Ekrem Nazlı