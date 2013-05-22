Öğrenciler Hünerlerini Sergiledi

Kayseri Park Alışveriş Merkezinde düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda, Kadı Burhaneddin Sağlık Meslek Lisesi, Kız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri yaptıkları çalışmaları sergiledi. Kadı Burhaneddin Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri ayrıca uygulamalı olarak ilkyardım yaptı. Etkinlik sonrasında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, “Güzel bir sergi açılışındayız. Sağlık Meslek Yüksekokulunun gösterisini izledik ve ne kadar hayati önem taşıdığını gördük. Bu öğrencilerimizin sayısının artması demek bu hayati müdahalenin hayatımızda daha da artması demek oluyor. Bu toplumumuz açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Diğer bir konuda bizim Meslek Liselerine biraz daha ağırlık vermemiz lazım. Dünya standartlarını yakalamamız açısından bu çok önemli. Bu tip etkinlikler bunun da yolunu açıyor. Yani öğrencilerimizin neler yapabileceğini sergiyi izleyerek gördük. Bu hem teknik açıdan gelişmemizi sağlayacak hem de çocuklarımızın biran önce kalifiye bir şekilde meslek sahibi olmalarının en kolay yolu olsa gerek O açıdan bizim Meslek Liselerine ciddi anlamda ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.