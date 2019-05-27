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Öğrenciler Polonya’da Endüstriyel Robot Eğitimi Aldılar

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Polonya'da robot yazılım eğitimi aldı.

Öğrenciler Polonya’da Endüstriyel Robot Eğitimi Aldılar

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans ) tarafından Erasmus+ KA2 Stratejik ortaklık Mesleki Eğitim Programı dahilinde kabul edilen ‘’Robotic Over İnternet Protocol" isimli proje ile Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri Polonya’da robot yazılım eğitimi aldı.



Proje kapsamında Polonya’nın Wodsizlaw Slaski şehrindeki Powiatowe Centrum Ksztacenia Zawodowego Meslek Lisesinde 30 saatlik Endüstriyel Kuka Robotik Kol eğitimi alan öğrenci ve öğretmenler bulunduğu yerin tarihi ve kültürel yerlerini de gezme fırsatı buldu. Bu eğitime Kayseri’de eğitim ve öğretimine devam eden Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Elektrik-Elektronik ve Endüstriyel Otomasyon alanlarında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler katıldılar.
 

İHA

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