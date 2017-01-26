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Öğrenciler tarım konusunda bilinçlendirildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Şehit Piyade Astsubay Serkan Ciddioğlu İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik olarak eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarım konusunda bilinçlendirildi
Şehit Piyade Astsubay Serkan Ciddioğlu İlköğretim Okulu öğrencilerine tarım konusunda farkındalık yaratılması hedefiyle çalışmalar yürüten İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca Kayseri'de İyi Tarım Uygulamaları, Organik Tarım ve Vermikompost konularında bilgiler verildi.
İyi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından tasarlanan uğur böceği (Coccinella septempunctata) yapbozuyla çocukların doğada yaşayan küçük canlıları tanıması, sevmesi, benzerlik-farklılık, dikkat ve konsantrasyonlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.
Organik Tarım Projesi kapsamında öğrencilere tohum çimlendirme sanat etkinliği ile zaman öğretimi, sabır için bir sürecin takip edilmesi gibi kavram ve kazanımlar noktasında daha kısa sürede bilinç oluşturma amacı ile vermikompostlu gübrelerle birlikte organik biber tohumu ektirilerek demonstrasyon çalışması yapıldı.
İHA
 
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