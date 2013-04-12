Öğrencilerden Akıl Oyunları Sergisi

Forum Kayseri Alışveriş Merkezinde düzenlenen sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Forum Kayseri Alışveriş Merkezi Müdürü Gamze Ergel, özel eğitim kurumu okul müdürü Ali Köksal ve öğrenciler katıldı. Sergide konuşan Forum Kayseri Alışveriş Merkezi Müdürü Gamze Ergel, “Ben hem kurumum hem de kendi adıma böyle beceriyi, zihni geliştirici oyunların çocukların günlük hayatında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum. Günümüz artık bilgisayar dünyası olmuş durumda ve teknoloji her şeyin önünde bulunuyor ama bunları unutmamak lazım o nedenle ev sahipliği yapmaktan çok memnunuz” diye konuştu.

Okul Müdürü Ali Köksal ise, “Akıl oyunları sergimiz okulumuza bağlı ilköğretim okullarımızın öğrencilerinin yapmış olduğu bir sergi. Burada yaklaşık 500 öğrencimiz görev alıyor. Öğrencilerimizin burada yapmış oldukları projeler ve oyunlarla matematiksel zekalarını geliştirmelerini amaçlıyoruz. En önemlisi de çocuklarımız bir şeyleri yapmanın sevinci ile kendilerine olan öz güvenleri ve motivasyonları artıyor. Bizler okullarımızda böyle programlar yaparak çocuklarımızı normal bir eğitimden çıkartarak yani statik eğitimden daha ziyade dinamik bir eğitim yapmak istiyoruz. Çocuklarımız yapmış olduğu faaliyetleri Kayseri halkı ve diğer okullarla da paylaşıyorlar” şeklinde konuştu.

Düzenlenen sergi Forum Kayseri alışveriş Merkezinde 3 gün boyunca açık kalacak.