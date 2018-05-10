Öğrencilerden “Fikrim geldi” projesi

Proje kapsamında Yöneylem Araştırması Kulübü Öğrencileri, belirledikleri Kayseri’den 5 okuldan öğrencileri Sümer Kampüsü’ne davet ederek, onlara girişimcilik, inovasyon ve bireysel öğrenme konularında eğitim verdi.

Haftada 6 saat olmak üzere 4 hafta süren eğitimlerde lise öğrencilerine iş modelleri, proje yazma, sunum teknikleri ve bireysel öğrenme yöntemleri konularında bilgiler verildi. Proje kapsamında çeşitli çalıştaylar yapılarak bu çalıştaylara özel sektörden girişimciler ve akademisyenler konuşmacı olarak katıldı.

Projeye yararlanıcı olarak Kayseri’nin başarılı okullarından Ahmet Eren, Nuh Mehmet Küçükçalık ve Sami Yangın Anadolu Liseleri ile Kilim Sosyal Bilimler Lisesi ve İSTEM Koleji’nden katılan toplam 27 öğrenci katılarak, 9 AGÜ öğrencisinden mentörlük desteği aldı.

Proje, lise öğrencilerinin eğitimlerden sonra yapacakları final sunumu ve sertifika töreni ile sona erecek.

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