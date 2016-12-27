İl Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde öğrencilere 15 Temmuz hain darbe girişimini anlattı. 170 öğrenciye görüntüler ve slaytlar eşliğinde FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatan ekipler, öğrencilere Türk bayrağı amblemli şapka hediye etti.
Toplantıya, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aksoy, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ile öğretmenler katıldı.
Öğrencilere '15 Temmuz' anlatıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde öğrencilere 15 Temmuz hain darbe girişimini anlattı.
27 Aralık 2016 Salı 11:11
İl Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde öğrencilere 15 Temmuz hain darbe girişimini anlattı. 170 öğrenciye görüntüler ve slaytlar eşliğinde FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatan ekipler, öğrencilere Türk bayrağı amblemli şapka hediye etti.