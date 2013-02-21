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Öğrencilere Madde Bağımlılığı Uyarısı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 160 öğrenci ve 200 din görevlisine madde bağımlılığı ve kullanımı konusunda bilgi verildi.

Öğrencilere Madde Bağımlılığı Uyarısı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘Erciyes Gençlik Yeni Hayat’ projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, 140 dershane öğrencisi ve 10 öğretmen ile Ahmet Baldöktü Rehabilitasyon Merkezi’nde 20 kız öğrenci ve 4 öğretmen ile 200 din görevlisine madde kullanımı ve bağımlılığı konusunda bilgi verildi.
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