Öğrencilere Madde Bağımlılığı Uyarısı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘Erciyes Gençlik Yeni Hayat’ projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, 140 dershane öğrencisi ve 10 öğretmen ile Ahmet Baldöktü Rehabilitasyon Merkezi’nde 20 kız öğrenci ve 4 öğretmen ile 200 din görevlisine madde kullanımı ve bağımlılığı konusunda bilgi verildi.