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Öğrencilere Öz Güven Konferansı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Müdürü Mustafa Atak, verilen konferansta, “Özgüven, kendimiz olmaktan memnun olmak ve bunun sonucu olarak kendimiz ve çevremizle barışık olmak demektir” dedi.

Öğrencilere Öz Güven Konferansı
(ERÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Müdürü Mustafa Atak, Pınarbaşı Dedaman Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere konferans verdi. Konferansa ilçe Müftüsü Mustafa Açıkalın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa Bozseki, “Okulumuzun amacı size sadece bazı bilgileri vermek değil; sizi eğitmek, vatanımızı milletimizi seven Yaşadığı topluma yabancılaşmamış, insanlık sevgisi ve çağdaş uygarlık düzeyine yetişme isteğiyle dolu, sevecen, duyarlı, insanlar yetiştirmek” dedi.
Açılış konuşmasından sonra , öğrencilere konferans veren Öğr. Gör. Mustafa Atak, “Özgüven ; kendimize yönelik iyi duygular geliştirmemiz sonucu, kendimizi iyi hissetmemiz demektir. Başka bir deyişle kendimiz olmaktan memnun olmak ve bunun sonucu olarak kendimiz ve çevremizle barışık olmaktır” diye konuştu.
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