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Öğrencilerin KYK Çilesi

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ücretleri için Talas Ziraat Bankası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen yüzlerce öğrenci bankanın kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle soğukta uzunca süre kuyruk beklemek zorunda kaldı.

Öğrencilerin KYK Çilesi
Bitmek bilmeyen kuyrukta kar yağışı ve soğuk havada saactlerce beklemek zorunda kalan öğrenciler bankanın hemen yanında bulunan esnaf ve ülkü ocakları sahip çıktı.
Kuyrukta bekleyip soğuktan etkilenen öğrencilere tek tek çay ikramında bulunan ülkücü gençler, üşüyen öğrencileri ısınmaları için ülkü ocağına davet edip misafir ettiler.
Bitmek bilmeyen kuyruk soğuk havada çileye dönüşünce öğrenciler ayrıca ateş yakarak ısınmaya çalıştı akşam üzeri yerel tv kanallarının gelmesi üzerine banka diğer veznelerini de öğrencilerin işlemlerine tahsis ederek kuyruk çilesini sonlandırdı.
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