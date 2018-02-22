Öğrencinin "yazı stili"ni okullar belirleyecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan ve illere gönderilen genelgeye göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulacak birinci sınıf Türkçe dersi için her okul tarafından, tek yazı stilinde Kitap ihtiyacı girişi yapılacak.

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma öğretiminin, dik temel yazı veya birleşik eğik el yazısı stillerinden hangisiyle yapılacağı, okulların zümre öğretmenler kurullarınca belirlenecek. Bu kapsamda, her bir okul tarafından, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci sınıf Türkçe dersi Kitap ihtiyacı tek yazı stilinde belirlenecek.

Alınan karar doğrultusunda, okul yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) Kitap Seçim Modülü'ne belirlenen yazı stilinde kitap ihtiyacı girişi yapacak.



AA

