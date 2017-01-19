Öğretmen alımında sınav puanı esas olmalı Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli, düzenlediği basın toplantısında öğretmen alımlarında sınav puanının esas alınması gerektiğini belirterek, "Öğretmen işe başlamadan önce sıkı bir güvenlik soruşturmasına tabi tutulmalıdır" diye konuştu.

İlk ve Ortaöğretim kurumlarında 1. kanaat döneminin Cuma günü son bulacağını söyleyen Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli, "Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 950 bin eğitim çalışanı için, 05 Şubat 2017 Pazar akşamına kadar sürecek olan tatilin başlangıcı anlamına geliyor. Yavrularımız, gençlerimiz ile eğitim çalışanlarımızın , mutluluk ve huzur içinde bir tatil geçirmelerini temenni ediyoruz" ifadesinde bulundu.

Benli, "Yarıyıl tatilinin, öğrencilerimiz ve kıymetli velilerimiz tarafından nasıl değerlendirileceği önem arz etmektedir. Bu dönemde ; yavrularımız ve gençlerimizin dinlenmelerine, eğlenmelerine imkân ve fırsat hazırlamak faydalı olacaktır.

Tatil dönemlerinde; saatlerce alışveriş merkezi gezmek yerine, kültürel ve sanatsal faaliyetlere etkin olarak katılmaları çocuklarımızın okullarında “teorik” olarak gördükleri derslerde öğrendikleri bilgilerin kalıcı olmasını sağlar. Ayrıca bu faaliyetler; ev ortamının monotonluğuyla kendilerini internet ve televizyona esir eden çocuklarımız ile gençlerimize alternatif, hayatlarını renklendiren bir etkinlik olacaktır.

Tatil demek -çocuklar için- eğlence ve oyun demektir. Hane halkıyla birlikte ev içerisinde oynanacak bazı oyunlar ; nitelikli zaman geçirilmesine ve herkesin mutlu olmasına vesile olacaktır.

Yarının büyükleri, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımız ile gençlerimizin; bedenen ve ruhen sağlıklı yetişmeleri, “en değerli sermayemiz” olacaktır." diyerek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, '96 bin 068 öğretmene ihtiyaç var' dedi. Şubat 2017’de 10 bin atama yapılacağı gündemde. Bu kadar öğretmen açığı varken Şubat’ta atanacağı söylenen öğretmen sayısının, çok az olduğu hepimizi mâlumu. Ayrıca, 400 binden fazla öğretmen atama beklerken hâlen ücretli öğretmen çalıştırmakta ısrar etmek-eğitime, öğretime verilen önemi göstermesi bakımından-düşündürücüdür.

Mülâkatla öğretmen alımı da ayrı bir garabettir. Mülâkat'ın torpil olduğunu hepimiz biliriz. Öğretmen alımında; sınav puanı esas olmalı, öğretmen işe başlatılmadan önce de “sıkı bir güvenlik soruşturması”na tabi tutulmalıdır."

İHA

