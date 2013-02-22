Öğretmene Vefa

Okulun Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma törenine ve kütüphane açılışına, Kılıçaslan Eğitim Kurumları’nda görev yapan idarecilerin ve öğretmenlerin yanı sıra merhum Mustafa Akyol’un Muğla’dan gelen ailesi de katıldı. Programda Mehmet Akyol’un hayatı ve öğretmenlik sevgisiyle ilgili bilgi verilirken duygulu anlar da yaşandı.

Açılış konuşmasını yapan Özel Mustafa Yelkenoğlu Liseleri Müdürü Halil Yıldız, ''Mehmet Akyol hocamızla yaklaşık dört yıl beraber çalıştık, o iyi bir öğretmen olduğu kadar, iyi bir ağabey, bazen de müşfik bir babaydı'' dedi.

Mehmet Akyol’un örnek kişiliğiyle ilgili hatıralarını paylaşan Kılıçaslan Eğitim Kurumları Genel Müdür Ali Köksal ise, ''Okullarımızda başlattığımız kitap kampanyasıyla toplanan binlerce eserle bugün modern bir kütüphane oluşturduk, bu kütüphaneye de tanıdığımız en iyi ve en fedakar öğretmenlerden biri olan Mehmet Akyol hocamızın adını verdik'' şeklinde konuştu.

Aynı zamanda bir şair olan Merhum Mehmet Akyol’un şiirlerinden ikisi de öğrencilerinden Büşra Öztürk ve Beyza Nur Özyürür tarafından seslendirildi. Şiirlerin ardından okul idaresinin ve öğrencilerinin düzenlediği kampanya neticesinde toplanan binlerce kitabın yer aldığı Mehmet Akyol Kütüphanesi, merhum Mehmet Akyol'un Muğla’dan gelen ablası Ayşe Çakır, oğlu Mustafa Akyol, Kılıçaslan Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ali Köksal, Yelkenoğlu Liseleri Müdürü Halil Yıldız ve diğer idareciler tarafından açıldı.